عمل الأعيان تبحث دور الاقتصاد الرعائي في خفض البطالة

الوكيل الإخباري- بحثت لجنة العمل والتنمية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى حيدر مراد، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، مع عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، دور الاقتصاد الرعائي في خفض نسب البطالة.

وحضر الاجتماع كل من أعضاء الفريق التنفيذي لمؤسسة جمعية الخدمة الجامعية الكندية في الأردن "صداقة": فداء الحمود، ورندة نفاع، وسهر العالول، وريم أبو الراغب، والمديرة التنفيذية لمكتب المؤسسة في الأردن نانسي المومني، وممثل منظمة العمل الدولية دعاء العجارمة.



وتحدث العين مراد عن دور الاقتصاد الرعائي في رفد النمو الاقتصادي وتوسيع فرص العمل، مبينا أهمية الاستثمار في الرعاية الاجتماعية لفئات الطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها رافعة للتنمية المستدامة، ومنوها بمواءمة الاقتصاد الرعائي للأولويات التي تضمنتها الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي.



وأوضح أن الاجتماع جاء لبحث سبل دمج الاقتصاد الرعائي في السياسات الوطنية للتشغيل، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أهمية مواءمة سياسات التشغيل مع متطلبات الاقتصاد الرعائي وخطط خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى إدماج العمل غير المنظم في منظومة الاقتصاد الرعائي لضمان الحماية الاجتماعية.



بدورها، استعرضت الحمود أبرز محاور دراسة أعدتها المؤسسة بعنوان "نحو سياسات وطنية داعمة للاقتصاد الرعائي: الإطار الوطني للحضانات نموذجا"، التي تناولت ارتباط الاقتصاد الرعائي بالتنمية المستدامة. ويهدف الإطار إلى أن يكون وثيقة وطنية مرجعية تتبناها الحكومة، تحدد فيها آليات نشر واستدامة الحضانات بالتكلفة المناسبة، والنهوض بقطاع الرعاية وتنمية الطفولة المبكرة، ورفع مشاركة المرأة الاقتصادية، وتعزيز حقوق الأسر العاملة، إلى جانب وضع خارطة طريق تحدد مسؤوليات الجهات المعنية من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.



وبينت العالول من جهتها، أن التعديلات التي أدخلت على مواد قانون العمل، بجهود لجنة العمل والتنمية في الأعيان وبالشراكة الإيجابية مع المجتمع المدني، أسهمت في خفض العبء الرعائي على الأسر، والتقليل من المعيقات التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل.



من ناحيتها، قالت العجارمة إن منظمة العمل الدولية تتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الأردن لدعم الاقتصاد الرعائي، مشيرة إلى أهمية الشراكة والحوار الإيجابي لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.



بدورها، قالت المومني إن "صداقة" أطلقت مشروع "بكرة"، بالشراكة مع مؤسسة التدريب المهني والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، بهدف تخفيف العبء الرعائي عن النساء في الأردن، ورفع مشاركتهن الاقتصادية، وتحسين جودة خدمات الحضانات، لتصبح متاحة بتكلفة مناسبة وجودة تلبي احتياجات الأمهات والأسر العاملة.