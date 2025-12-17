الأربعاء 2025-12-17 07:17 م

ندوة في "منتدى الوسطية" حول الأسرة الناجحة

جانب من الندوة
الأربعاء، 17-12-2025 05:33 م

الوكيل الإخباري- عقد منتدى الوسطية للفكر والثقافة، اليوم الأربعاء، ندوة توعوية بعنوان "أسرار الأسرة الناجحة.. رؤى عملية لحفظ الميثاق الغليظ"، بمشاركة أكاديميات وباحثات مختصات في العلوم الشرعية وشؤون الأسرة، وبحضور الأمين العام للمنتدى المهندس مروان الفاعوري ونخبة من المهتمين.

وأكدت رئيسة لجنة المرأة في المنتدى الدكتورة خولة الخوالدة التي أدارت الندوة، أهمية الزواج ومكانته في الإسلام، وفقا لما ورد في القرآن الكريم، الأمر الذي يستدعي تعزيز كل ما من شأنه حفظ الأسرة، وترسيخ الرحمة والمودة والاحترام المتبادل بين الزوجين.


وقالت الأكاديمية والباحثة في العلوم الشرعية الدكتورة منى صالح، إن الاهتمام ببناء الأسرة على أسس صحيحة وقيم راسخة تراجع في المجتمعات المعاصرة، ما أفرز أزمات اجتماعية متعددة، وأسهم في ارتفاع نسب الطلاق، وتزايد قضايا الخلافات الزوجية المنظورة أمام المحاكم الشرعية.


من جهتها، أوضحت المتخصصة في الفقه الإسلامي وخبيرة في شؤون الأسرة، الدكتورة عابدة المؤيد، أن من أبرز أسباب الطلاق عدم حسن الاختيار، وكثرة تبادل الملاحظات السلبية بين الزوجين في تفاصيل الحياة اليومية، ما يؤدي إلى تآكل المودة والرحمة، وحلول النفور محلها، إضافة إلى اختلاف الطباع، وفروق العمر والخبرة، وتباين البيئات والثقافات.

 
 


