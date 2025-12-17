ندوة في "منتدى الوسطية" حول الأسرة الناجحة

الوكيل الإخباري- عقد منتدى الوسطية للفكر والثقافة، اليوم الأربعاء، ندوة توعوية بعنوان "أسرار الأسرة الناجحة.. رؤى عملية لحفظ الميثاق الغليظ"، بمشاركة أكاديميات وباحثات مختصات في العلوم الشرعية وشؤون الأسرة، وبحضور الأمين العام للمنتدى المهندس مروان الفاعوري ونخبة من المهتمين.

اضافة اعلان



وأكدت رئيسة لجنة المرأة في المنتدى الدكتورة خولة الخوالدة التي أدارت الندوة، أهمية الزواج ومكانته في الإسلام، وفقا لما ورد في القرآن الكريم، الأمر الذي يستدعي تعزيز كل ما من شأنه حفظ الأسرة، وترسيخ الرحمة والمودة والاحترام المتبادل بين الزوجين.



وقالت الأكاديمية والباحثة في العلوم الشرعية الدكتورة منى صالح، إن الاهتمام ببناء الأسرة على أسس صحيحة وقيم راسخة تراجع في المجتمعات المعاصرة، ما أفرز أزمات اجتماعية متعددة، وأسهم في ارتفاع نسب الطلاق، وتزايد قضايا الخلافات الزوجية المنظورة أمام المحاكم الشرعية.