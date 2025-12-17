مديرية تربية الأغوار الشمالية تؤكد أهمية الإشراف التربوي في تحسين جودة التعليم

06:27 م

الوكيل الإخباري- قالت مديرة التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية الدكتورة بسمة فريحات إن المشرفات والمشرفين التربويين يشكّلون السند الأساسي للمعلم، والقراءة الأصدق لاحتياجات الميدان التربوي، لما لهم من دور محوري في تطوير العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها. اضافة اعلان





وأكدت فريحات، خلال الاجتماع الدوري للمشرفات والمشرفين التربويين، أن الإشراف التربوي يمثّل حلقة وصل فاعلة بين السياسات التعليمية والتطبيق العملي داخل المدارس، ويسهم في دعم المعلمين وتوجيههم مهنيًا، ومساعدتهم على مواجهة التحديات اليومية داخل الصفوف الدراسية، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم والأداء المدرسي.



وتناول الاجتماع عددًا من القضايا التربوية والإدارية المرتبطة بواقع العمل الإشرافي، حيث جرى استعراض إنجازات المشرفات والمشرفين، ومناقشة مؤشرات الأداء، ومتابعة انتظام الدوام الرسمي، وحضور وغياب الطلبة، إلى جانب تقييم واقع المدارس التعليمية، ومدى الالتزام بالخطط والبرامج المعتمدة، ومتابعة تنفيذ المبادرات التربوية المعتمدة في المدارس.



من جهتها، أكدت مديرة الشؤون التعليمية الدكتورة لبنى الشاويش أهمية الدور المحوري للمشرفات والمشرفين في دعم المعلمين ميدانيًا، ومتابعة جودة التعليم داخل الغرفة الصفية، مشددةً على ضرورة توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين الإشراف والإدارة المدرسية، بما يسهم في تحسين نواتج التعلّم والارتقاء بالعملية التعليمية.



بدوره، أشار رئيس قسم الإشراف التربوي محمد ربابعة إلى أهمية الالتزام بخطط الإشراف التربوي المعتمدة، وتكثيف الزيارات الميدانية، وإعداد تقارير إشرافية نوعية تتضمن ملاحظات بنّاءة وتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن العمل بروح الفريق الواحد يمثّل أساس النجاح في تطوير الأداء الإشرافي.

