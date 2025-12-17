الأربعاء 2025-12-17 07:16 م

الأردن يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني

الأربعاء، 17-12-2025 05:32 م
الوكيل الإخباري-  شاركت المملكة الأردنية الهاشمية، ممثَّلةً بهيئة تنظيم الطيران المدني، في أعمال الاجتماع الثالث والسبعين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، الذي عُقد في العاصمة المغربية الرباط.


وترأّس وفد المملكة المشارك في الاجتماع المهندس فراس الهنداوي، نائب رئيس مجلس المفوضين في الهيئة، حيث تأتي هذه المشاركة في إطار حرص الأردن على تعزيز حضوره في رسم سياسات الطيران المدني على المستوى العربي، ودعم مسيرة العمل العربي المشترك في هذا القطاع الحيوي.

وناقشت الجلسة، التي ترأّسها رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، سبل استكمال تنفيذ قرارات الجمعية العامة الاستثنائية، وتركّزت المداولات على تعزيز التنسيق العربي داخل منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

كما جرى استعراض ومراجعة التقارير الخاصة بالأداء التشغيلي، ومؤشرات الأداء الرئيسية للمنظمة، واعتماد جملة من التوصيات الحيوية في مجالات النقل الجوي والملاحة الجوية، والسلامة الجوية، وأمن الطيران، والبيئة.

وقد جسّدت مشاركة الوفد الأردني التزام المملكة بدعم التحول الاستراتيجي للمنظمة العربية للطيران المدني، بما يخدم مصالح الدول الأعضاء، ويعزّز من كفاءة النقل الجوي العربي وتنميته المستدامة، معربين عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال في المملكة المغربية الشقيقة.
 
 


