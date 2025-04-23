الأربعاء 2025-04-23 01:40 م
 

إيجاز صحفي لوزير الداخلية يكشف به معلومات جديدة عن المخطط الإرهابي

معدات تم ضبطها أثناء مداهمة الخلية التخريبية
معدات تم ضبطها أثناء مداهمة الخلية التخريبية
 
الأربعاء، 23-04-2025 12:42 م
الوكيل الإخباري- يعقد وزير الداخلية مازن الفراية في تمام الساعة الثالثة مساءً اليوم الأربعاء، إيجازًا صحفيًا رسميًا للكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالمخطط التخريبي الذي أعلنت دائرة المخابرات العامة عن إحباطه خلال الأسبوع الماضي.اضافة اعلان


وكان الناطق باسم الحكومة، وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، قد أكد في تصريح صحفي أمس الثلاثاء، أن الحكومة ستعلن عن "حقائق وإجراءات جديدة" تتعلق بالمخطط الذي تم ضبطه مؤخرًا.
 
gnews

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