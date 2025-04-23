إيجاز صحفي لوزير الداخلية يكشف به معلومات جديدة عن المخطط الإرهابي

وكان الناطق باسم الحكومة، وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، قد أكد في تصريح صحفي أمس الثلاثاء، أن الحكومة ستعلن عن "حقائق وإجراءات جديدة" تتعلق بالمخطط الذي تم ضبطه مؤخرًا.
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