إيجاز صحفي لوزير الداخلية يكشف به معلومات جديدة عن المخطط الإرهابي

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الوكيل الإخباري- يعقد وزير الداخلية مازن الفراية في تمام الساعة الثالثة مساءً اليوم الأربعاء، إيجازًا صحفيًا رسميًا للكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالمخطط التخريبي الذي أعلنت دائرة المخابرات العامة عن إحباطه خلال الأسبوع الماضي. اضافة اعلان





وكان الناطق باسم الحكومة، وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، قد أكد في تصريح صحفي أمس الثلاثاء، أن الحكومة ستعلن عن "حقائق وإجراءات جديدة" تتعلق بالمخطط الذي تم ضبطه مؤخرًا.