ابو حلتم والزعبي وزريقات وجرادات يؤدون اليمين القانونية

الوكيل الإخباري- أدى اليمين القانونية أمام رئيس الوزراء جعفر حسان الأحد، رئيس وأعضاء مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيينهم.

ويضم المجلس كلا من رئيس مجلس المفوضين عماد محمد أبو حلتم، والأعضاء علاء الدين ناصر الزعبي، وإلياس أيوب زريقات، ومحمد عبد الستار جرادات.