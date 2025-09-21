ابو حلتم والزعبي وزريقات وجرادات يؤدون اليمين القانونية

ويضم المجلس كلا من رئيس مجلس المفوضين عماد محمد أبو حلتم، والأعضاء علاء الدين ناصر الزعبي، وإلياس أيوب زريقات، ومحمد عبد الستار جرادات.
ويأتي أداء اليمين استنادا لأحكام المادة 10 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017م.
وحضر أداء اليمين وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي.
