"اتحاد الجمعيات الخيرية" يؤكد أهمية تعزيز العمل الإنساني

الوكيل الإخباري- أكد الاتحاد العام للجمعيات الخيرية أهمية تعزيز الجهود لترسيخ أهمية التطوع والإنسانية التي تعتبر جزءا من عادات وتقاليد وأخلاقيات المجتمعات في العالم.

اضافة اعلان