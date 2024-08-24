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"اتحاد الجمعيات الخيرية" يؤكد أهمية تعزيز العمل الإنساني

الاتحاد العام للجمعيات الخيرية
الاتحاد العام للجمعيات الخيرية
السبت، 24-08-2024 06:17 م

الوكيل الإخباري-   أكد الاتحاد العام للجمعيات الخيرية أهمية تعزيز الجهود لترسيخ أهمية التطوع والإنسانية التي تعتبر جزءا من عادات وتقاليد وأخلاقيات المجتمعات في العالم.

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وقال رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للاتحاد، مساعد الأمين العام في وزارة التنمية الاجتماعية للشؤون القانونية، ناصر الشريدة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، إن هذا اليوم فرصه ليتذكر العالم بإجلال العاملين في المجال الإنساني.

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