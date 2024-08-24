"اتحاد الجمعيات الخيرية" يؤكد أهمية تعزيز العمل الإنساني

وقال رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للاتحاد، مساعد الأمين العام في وزارة التنمية الاجتماعية للشؤون القانونية، ناصر الشريدة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، إن هذا اليوم فرصه ليتذكر العالم بإجلال العاملين في المجال الإنساني.
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