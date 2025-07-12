ورشات تدريبية في إربد لمشروع مرصد "أداء البلديات"

وتتضمن فعاليات الورشات، التي ستستمر 3 أيام في إربد، محاور متنوعة، منها: مفاهيم الرصد المجتمعي، وأدوات وآليات المساءلة الاجتماعية، والتقييم المؤسسي لأداء البلديات، إضافة إلى مهارات التفكير النقدي الراشد، والقيادة المجتمعية الفاعلة، وتقنيات البحوث النوعية والكمية في السياق المحلي.
وأكد العين والنائب السابق الدكتور جميل النمري، خلال رعايته افتتاح الورشات، أهمية إشراك الشباب في الرقابة المجتمعية كرافعة لتحسين أداء المؤسسات وتعزيز ثقة المواطنين بالإدارة المحلية.
يشار إلى أن المشروع يعد خطوة ريادية نحو تمكين الشباب من لعب دور رقابي فاعل في مجتمعاتهم، إذ سيقوم المشاركون، بعد انتهاء التدريب، بتنفيذ مقابلات ميدانية مع موظفي البلديات، إلى جانب استطلاعات رأي المواطنين حول محاور الأداء البلدي، تمهيدا لتحليل هذه البيانات وصياغتها في تقرير مهني شامل يعرض في مؤتمر ختامي يحضره مسؤولون وممثلون عن الجهات المعنية.
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