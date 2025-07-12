ورشات تدريبية في إربد لمشروع مرصد "أداء البلديات"

الوكيل الإخباري- انطلقت في محافظة إربد، اليوم السبت، أعمال الورشات التدريبية لمشروع "تأسيس نواة مرصد شبابي لرصد أداء البلديات"، أحد المشاريع النوعية الممولة من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ضمن برنامج "تمكين"، بمشاركة 25 شابا وشابة من بلديتي إربد الكبرى وبني عبيد.

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وتتضمن فعاليات الورشات، التي ستستمر 3 أيام في إربد، محاور متنوعة، منها: مفاهيم الرصد المجتمعي، وأدوات وآليات المساءلة الاجتماعية، والتقييم المؤسسي لأداء البلديات، إضافة إلى مهارات التفكير النقدي الراشد، والقيادة المجتمعية الفاعلة، وتقنيات البحوث النوعية والكمية في السياق المحلي.



وأكد العين والنائب السابق الدكتور جميل النمري، خلال رعايته افتتاح الورشات، أهمية إشراك الشباب في الرقابة المجتمعية كرافعة لتحسين أداء المؤسسات وتعزيز ثقة المواطنين بالإدارة المحلية.