اتفاقية تعاون بين مؤسسة التدريب المهني وبلدية برقش

الوكيل الإخباري- وقعت مؤسسة التدريب المهني ،امس الاحد، في معهد تدريب مهني جرش اتفاقية تعاون مع بلدية برقش لاستحداث مشاغل تدريب مهني جديدة تخدم أبناء المنطقة، وتعد نواة لإنشاء معهد تدريب مهني يخدم مناطق بلدية برقش ولواء الكورة بشكل عام.

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وتأتي الاتفاقية انسجاما مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي للمرحلة الثانية 2025-2028 ، (الأولويات المرتبطة بقطاع التدريب المهني)، والتي تركز على تطوير برامج تدريب مهني متوائمة مع احتياجات سوق العمل واستشراف مهن المستقبل المطلوبة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.



ووقع الاتفاقية عن المؤسسة مديرها العام الدكتور أحمد الغرايبة، وعن البلدية رئيسها خالد أحمد الفقيه.



ووفقا للاتفاقية، تتولى المؤسسة تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في المشاغل المستحدثة ضمن قاعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله /بيت ايدس التابعة لبلدية برقش، حيث ستتم مراعاة احتياجات سوق العمل المحلي لضمان توفير مهارات مهنية متقدمة تسهم بتحسين فرص التشغيل للشباب.



ووفقا لبيان صادر عن البلدية ، تعمل المؤسسة على توفير مدربين مؤهلين ذوي خبرة عالية لضمان تقديم برامج تدريبية ذات جودة وكفاءة، إضافة إلى تجهيز المشاغل بأحدث المعدات والأدوات اللازمة لتنفيذ العملية التدريبية وفق أحدث المعايير المعتمدة.



وستقوم البلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال توفير قطعة أرض تخصص لمؤسسة التدريب المهني بهدف إنشاء معهد تدريب مهني متكامل في المستقبل القريب ، يخدم أبناء المنطقة والمناطق المجاورة، وذلك من خلال الاستفادة من قطعة الأرض المفوضة للبلدية في منطقة كفرعوان والتابعة لوزارة الأوقاف.



ويأتي هذا التعاون في إطار حرص البلدية على دعم المشروعات التنموية التي تسهم بتمكين الشباب وإعدادهم لسوق العمل، ما ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.