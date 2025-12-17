الأربعاء 2025-12-17 10:15 ص

الأمن: تأكدوا من الجاهزية الفنية للمركبات قبل القيادة

إدارة السير: عطل فني يصيب إشارة الصحافة وتصادم مركبتين بالقرب منها
إدارة السير
الأربعاء، 17-12-2025 08:29 ص
الوكيل الإخباري-   دعت إدارة السير الى ضرورة التأكد من التجهيزات الفنية للمركبات لا سيما في الظروف الجوية الحالية لضمان عدم تعطلها في الطريق وبالتالي ترك أثر مروري وازدحام شديد.اضافة اعلان


ودعت مديرية الآمن العام السائقين إلى ضرورة توخي الحذر خلال قيادة المركبات خلال الظروف الجوية التي تشهدها المملكة.

وأكدت إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية في منشور توعوي على ضروة القيادة بحذر والانتباه للإشارات المرورية وتخفيض السرعة وتجنب العوامل التي تشوش التركيز وإمساك المقود بإحكام وبكلتا اليدين.
 
 


