الأمن: تأكدوا من الجاهزية الفنية للمركبات قبل القيادة

ودعت مديرية الآمن العام السائقين إلى ضرورة توخي الحذر خلال قيادة المركبات خلال الظروف الجوية التي تشهدها المملكة.
وأكدت إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية في منشور توعوي على ضروة القيادة بحذر والانتباه للإشارات المرورية وتخفيض السرعة وتجنب العوامل التي تشوش التركيز وإمساك المقود بإحكام وبكلتا اليدين.
