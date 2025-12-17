الأمن: تأكدوا من الجاهزية الفنية للمركبات قبل القيادة

08:29 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/757567 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- دعت إدارة السير الى ضرورة التأكد من التجهيزات الفنية للمركبات لا سيما في الظروف الجوية الحالية لضمان عدم تعطلها في الطريق وبالتالي ترك أثر مروري وازدحام شديد. اضافة اعلان





ودعت مديرية الآمن العام السائقين إلى ضرورة توخي الحذر خلال قيادة المركبات خلال الظروف الجوية التي تشهدها المملكة.



وأكدت إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية في منشور توعوي على ضروة القيادة بحذر والانتباه للإشارات المرورية وتخفيض السرعة وتجنب العوامل التي تشوش التركيز وإمساك المقود بإحكام وبكلتا اليدين.

تم نسخ الرابط





