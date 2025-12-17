الأمانة تنذر عمال بالفصل - أسماء

الوكيل الإخباري- أنذرت أمانة عمان الكبرى عددًا من عمال الوطن بضرورة العودة إلى عملهم خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام، والا تعرضوا للفصل.



وبحسب إعلان للأمانة، فإنّ سبب توجيه الإنذار للعمال يأتي بعد تغيبهم لمدة 10 أيام بدون عذر.

