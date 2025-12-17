السير تكشف سبب الأزمة المرورية في نفق الداخلية

09:02 ص

الوكيل الإخباري- شهد نفق الداخلية باتجاه شارع الملكة نور والدوار الرابع، اليوم، أثراً مرورياً مؤقتاً عقب تعطل إحدى المركبات داخل النفق. اضافة اعلان





وأفادت إدارة السير أنه تم التعامل مع الحادث على الفور، حيث جرى رفع المركبة المعطلة، والعمل جارٍ على سحب حركة المركبات وتنظيم السير من قبل رقباء السير المتواجدين في الموقع، لضمان انسيابية الحركة المرورية.





