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اتفاقية تعاون بين نقابة المقاولين واتحاد المقاولين الفلسطينيين

اتفاقية تعاون بين نقابة المقاولين واتحاد المقاولين الفلسطينيين
اتفاقية تعاون بين نقابة المقاولين واتحاد المقاولين الفلسطينيين
السبت، 22-02-2025 04:30 م

الوكيل الإخباري-   وقّعت نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، اليوم السبت، اتفاقية تعاون مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين، لتعزيز التعاون في قطاع المقاولات بين البلدين.

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وقال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، خلال رعايته توقيع الاتفاقية، إن قطاع المقاولات في فلسطين يواجه تحديات عديدة تتطلب تضافر الجهود وتعزيز التعاون.


وأكد أن الأردن، بقيادة جلالة الملك يقف داعمًا أساسياً بجميع المحافل للشعب الفلسطيني على أرضه، مشيراً إلى أهمية تفعيل التعاون بين وزارة الأشغال العامة واتحاد المقاولين الفلسطينيين ونقابة المقاولي.

 
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