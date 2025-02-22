اتفاقية تعاون بين نقابة المقاولين واتحاد المقاولين الفلسطينيين

الوكيل الإخباري- وقّعت نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، اليوم السبت، اتفاقية تعاون مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين، لتعزيز التعاون في قطاع المقاولات بين البلدين.

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وقال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، خلال رعايته توقيع الاتفاقية، إن قطاع المقاولات في فلسطين يواجه تحديات عديدة تتطلب تضافر الجهود وتعزيز التعاون.