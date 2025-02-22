اتفاقية تعاون بين نقابة المقاولين واتحاد المقاولين الفلسطينيين

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، خلال رعايته توقيع الاتفاقية، إن قطاع المقاولات في فلسطين يواجه تحديات عديدة تتطلب تضافر الجهود وتعزيز التعاون.
وأكد أن الأردن، بقيادة جلالة الملك يقف داعمًا أساسياً بجميع المحافل للشعب الفلسطيني على أرضه، مشيراً إلى أهمية تفعيل التعاون بين وزارة الأشغال العامة واتحاد المقاولين الفلسطينيين ونقابة المقاولي.
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