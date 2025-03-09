اتفاقية لدعم الصادرات الزراعية الأردنية بقيمة مليوني دينار

وأكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الصادرات الزراعية الأردنية وفتح أسواق جديدة، من خلال تسهيل عمليات التصدير، وتقليل كلف الشحن الجوي، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، وضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022-2025.
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