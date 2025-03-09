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اتفاقية لدعم الصادرات الزراعية الأردنية بقيمة مليوني دينار

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
 
الأحد، 09-03-2025 07:14 م

الوكيل الإخباري-   وقعت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، اتفاقية لدعم الصادرات الزراعية من الخضار والفواكه بقيمة مليوني دينار، بالتعاون مع الملكية الأردنية، وجمعية مصدري الخضار والفواكه، كمستفيد رئيسي من الدعم الحكومي المقدم عبر صندوق المخاطر الزراعية.

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وأكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الصادرات الزراعية الأردنية وفتح أسواق جديدة، من خلال تسهيل عمليات التصدير، وتقليل كلف الشحن الجوي، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، وضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022-2025.

 
 
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