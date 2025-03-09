اتفاقية لدعم الصادرات الزراعية الأردنية بقيمة مليوني دينار

الوكيل الإخباري- وقعت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، اتفاقية لدعم الصادرات الزراعية من الخضار والفواكه بقيمة مليوني دينار، بالتعاون مع الملكية الأردنية، وجمعية مصدري الخضار والفواكه، كمستفيد رئيسي من الدعم الحكومي المقدم عبر صندوق المخاطر الزراعية.

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