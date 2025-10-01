اجتماع تنسيقي بين الأوقاف وبلدية إربد حول الأراضي الوقفية

06:19 م

الوكيل الإخباري- بحث مدير أوقاف إربد الأولى الدكتور رائد جروان، ومدير أوقاف إربد الثانية فراس أبو خيط، مع رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام، عدداً من القضايا والموضوعات المتعلقة بالأراضي الوقفية ضمن حدود البلدية.





وقال جروان اليوم الأربعاء، إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأوقاف وبلدية إربد الكبرى بما يخدم المصلحة العامة، ويضمن حسن استثمار الأراضي الوقفية والمحافظة عليها، وفق الأطر القانونية والإدارية المعمول بها.



وأكد أبو خيط، بحضور مدير الإيجارات في دائرة تنمية أموال الأوقاف خالد ملكاوي، أهمية العمل بروح الشراكة والتكامل بما يحقق المصلحة الوقفية ويعزز دور الأوقاف في خدمة المجتمع المحلي، لافتاً إلى أن التعاون بين دائرة الأوقاف وبلدية إربد الكبرى يشكل خطوة مهمة نحو تحسين استثمار الأراضي الوقفية والمحافظة عليها، عبر تطوير مشاريع مشتركة تهدف إلى استغلال هذه الأراضي في تحقيق التنمية المستدامة في محافظة إربد.

