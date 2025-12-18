السلامي يعلق على أخطاء أبو ليلى في نهائي كأس العرب

الوكيل الإخباري- أكد المدير الفني للمنتخب الوطني، جمال السلامي، أن لديه مشروع كروي في الأردن قائلا: " لدي مشروعا في الأردن وعندما أشعر أن المشروع قد أُنجز سأطلب المغادرة".

وقال السلامي إن حارس المرمى يزيد أبو ليلى لاعب مهم وقائد وله دور كبير في المنتخب ولا يمكن مؤاخذته أو غيره من اللاعبين على أخطاء ارتكبت في المباراة أمام المغرب، مضيفا أن "اللاعبون قدموا مستوى أكثر من المنتظر منهم".