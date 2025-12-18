السلامي يعلق على أخطاء أبو ليلى في نهائي كأس العرب

وقال السلامي إن حارس المرمى يزيد أبو ليلى لاعب مهم وقائد وله دور كبير في المنتخب ولا يمكن مؤاخذته أو غيره من اللاعبين على أخطاء ارتكبت في المباراة أمام المغرب، مضيفا أن "اللاعبون قدموا مستوى أكثر من المنتظر منهم".
وأكد أن أبو ليلى كان له دور أساسي في وصول المنتخب للنهائي.
