الفايز: نفخر بما حققه منتخب النشامى في بطولة كأس العرب

الوكيل الإخباري- أعرب رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، عن الفخر والاعتزاز بما حققه منتخب النشامى في بطولة كأس العرب لكرة القدم، بعد وصوله للمباراة النهائية أمام شقيقه المنتخب المغربي، التي جرت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الفايز، إن "منتخب النشامى ورغم الغيابات الكبيرة في صفوفه، إلا أنه قدم مباراة قوية وكبيرة تليق بالمنتخب، وقد كان على قدر المسؤولية في كل المباريات التي لعبها في البطولة، واستطاع أن يسطر ملحمة بطولية تؤكد تأهله بجدارة واستحقاق لبطولة كأس العالم 2026".



وبيّن، أن "حصول المنتخب الوطني على المركز الثاني في البطولة، إنما يؤكد أن المنتخب أصبح اليوم رقمًا صعبًا على المستوى العربي والقاري، وبات يقارع أقوى الفرق الرياضية، مؤكدًا أن الرياضة الأردنية بدأت منذ سنوات مرحلة جديدة شعارها الفوز دائمًا، وليبقى منتخب النشامى دائما في مقدمة المنتخبات".



وأضاف الفايز "كلنا فخر بمنتخبنا الوطني الذي رسم البهجة على وجوهنا بمنجزهم وعطائهم"، داعيًا الجميع إلى الوقوف خلف المنتخب في بطولة كأس العالم المقبلة.