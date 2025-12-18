الفايز: نفخر بما حققه منتخب النشامى في بطولة كأس العرب

وقال الفايز، إن "منتخب النشامى ورغم الغيابات الكبيرة في صفوفه، إلا أنه قدم مباراة قوية وكبيرة تليق بالمنتخب، وقد كان على قدر المسؤولية في كل المباريات التي لعبها في البطولة، واستطاع أن يسطر ملحمة بطولية تؤكد تأهله بجدارة واستحقاق لبطولة كأس العالم 2026".
وبيّن، أن "حصول المنتخب الوطني على المركز الثاني في البطولة، إنما يؤكد أن المنتخب أصبح اليوم رقمًا صعبًا على المستوى العربي والقاري، وبات يقارع أقوى الفرق الرياضية، مؤكدًا أن الرياضة الأردنية بدأت منذ سنوات مرحلة جديدة شعارها الفوز دائمًا، وليبقى منتخب النشامى دائما في مقدمة المنتخبات".
وأضاف الفايز "كلنا فخر بمنتخبنا الوطني الذي رسم البهجة على وجوهنا بمنجزهم وعطائهم"، داعيًا الجميع إلى الوقوف خلف المنتخب في بطولة كأس العالم المقبلة.
ولفت إلى أن ما حققه المنتخب الوطني سواء كان بتأهله لكأس العالم أو وصافته بطولتي آسيا وكأس العرب، إنما تحقق بفضل الدعم المتواصل للمنتخب الوطني، من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ومتابعة سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، وتوفير سموه كافة الإمكانيات المتاحة للجهاز الفني للمنتخب ولاعبيه، وتحقق أيضًا بجهود اللاعبين الأبطال الذين حملوا حب الوطن وقيادته الهاشمية في قلوبهم.
