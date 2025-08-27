اجتماع تنسيقي لضباط ارتباط الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات

09:56 م

الوكيل الإخباري- عُقد في إدارة مكافحة المخدرات اليوم الاجتماع التنسيقي الدوري لضباط ارتباط الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات (2024–2026)، برئاسة مدير الإدارة العميد حسان القضاه وبمشاركة ضباط الارتباط من مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية الشريكة.





واستعرض العميد القضاه خلال الاجتماع أبرز الإنجازات التي تحققت ضمن خطط الاستراتيجية خلال النصف الأول من العام، مشيراً إلى أهمية مواصلة التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف الوطنية في الوقاية والحد من آفة المخدرات.



كما ناقش المجتمعون خطط العمل والبرامج المقررة للنصف الثاني من العام، مؤكدين التزامهم بتعزيز الجهود المشتركة في التوعية والوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، بما يضمن تكاتف الجهود الوطنية في مواجهة هذه الآفة وحماية فئة الشباب والمجتمع بشكل عام.



ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، والحرص على تعزيز الشراكات الفاعلة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني للحد من المخدرات وبناء مجتمع آمن وخالٍ من هذه الآفة.



ويُشار إلى أن الإنجاز الكلي للخطة الاستراتيجية الوطنية للوقاية من آفة المخدرات للنصف الأول لعام 2025م بلغ نسبة 92.50%، ما يعكس الاهتمام الكبير من المؤسسات الشريكة.

