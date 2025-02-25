اجتماع يناقش الخطة المرورية خلال شهر رمضان في عجلون

الوكيل الإخباري- ترأس نائب محافظ عجلون، هاشم العبداللات، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لبحث الخطة المرورية التي سيتم تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك.

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وأكد العبداللات أهمية الالتزام بتنفيذ الخطة لا سيما في المناطق التي تشهد ازدحامًا مروريًا مثل وسط مدينة عجلون وشارع القلعة وكفرنجة ومنطقة عبين، مشددًا على أن سلامة المواطنين تأتي في المقام الأول.



واستعرض قسم السير في مديرية شرطة عجلون الإجراءات المتخذة لتنظيم الحركة المرورية خلال شهر رمضان والتي تشمل منع الاصطفاف المزدوج للمركبات، وإلزام الباصات بالاصطفاف في مجمع السفريات وتعزيز تواجد رقباء السير خاصة في أوقات الذروة قبل الإفطار وبعده إضافة إلى إمكانية إجراء تحويلات مرورية عند الحاجة.