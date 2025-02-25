اجتماع يناقش الخطة المرورية خلال شهر رمضان في عجلون

وأكد العبداللات أهمية الالتزام بتنفيذ الخطة لا سيما في المناطق التي تشهد ازدحامًا مروريًا مثل وسط مدينة عجلون وشارع القلعة وكفرنجة ومنطقة عبين، مشددًا على أن سلامة المواطنين تأتي في المقام الأول.
واستعرض قسم السير في مديرية شرطة عجلون الإجراءات المتخذة لتنظيم الحركة المرورية خلال شهر رمضان والتي تشمل منع الاصطفاف المزدوج للمركبات، وإلزام الباصات بالاصطفاف في مجمع السفريات وتعزيز تواجد رقباء السير خاصة في أوقات الذروة قبل الإفطار وبعده إضافة إلى إمكانية إجراء تحويلات مرورية عند الحاجة.
وأشار المدير الإداري في بلدية عجلون حسين القضاة إلى أن البلدية وضعت خطة لمنع الاعتداء على الشوارع من قبل أصحاب البسطات مع تكثيف الرقابة على المحال التجارية وتوفير مساحات آمنة للمتسوقين.
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