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اختتام برنامج المشاركة المدنية في الكرك

جانب من الورشة
جانب من المشاركة في البرنامج
الثلاثاء، 19-11-2024 01:46 ص

الوكيل الإخباري-    اختتمت جمعية زحوم الخيرية، التابعة لمديرية التنمية الاجتماعية في قصبة الكرك، اليوم الاثنين، برنامج المشاركة المدنية الذي يُنفذ بالتعاون مع منظمة ميرسي كور للإناث للفئة العمرية من 16-18 عاما.

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وقال رئيس الجمعية عبد الرحمن الملاحمة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز الانخراط المدني للشباب من خلال المشاركة الفعّالة في صناعة القرار وتسليط الضوء على القضايا المجتمعية.


وأضاف أنه تم تنفيذ البرنامج لمراحل عدة، حين اختارت المشاركات قضية التوعية المرورية ونتج عن ذلك مبادرة وحملة توعوية للسلامة المرورية وتجنب الحوادث بالتعاون مع قسم إدارة السير في محافظة الكرك.


وأشار إلى أن هذا البرنامج سيساهم في دعم المشاركات بتطوير مهاراتهم وزيادة الوعي المجتمعي بالقضايا المحيطة بهم وحق التعبير عنها باستخدام أدوات تعمل على مشاركة المجتمع المحلي مع الجهات المسؤولة عن القرارات وتعزيز التعاون المشترك وصولا إلى إحداث تغيير إيجابي لمصلحة المجتمع.

 
gnews

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