مزاح وهدايا بين ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع يشعلان مواقع التواصل - فيديو

وظهر ترامب في الفيديو وهو يستخدم عطراً من مجموعته الجديدة التي تحمل اسم "فيكتوري 47-45" لتعطير الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني، ثم مازحه أثناء رشه العطر: "هذا عطر رجالي.. هو أفضل عطر"، ثم التفت إلى الشيباني ورش له أيضاً.
وخلال الموقف الطريف، قدّم ترامب زجاجة أخرى من العطر للشرع قائلاً: "القارورة الأخرى لزوجتك"، وسأله ضاحكاً: "كم عدد زوجاتك؟ واحدة؟"، ليرد الشرع مبتسماً: "واحدة فقط"، وسط تبادل الضحكات بين الجانبين.
وفي المقابل، قدّم الرئيس السوري الانتقالي مجموعة من الهدايا الرمزية لترامب، تضمنت "أول أبجدية في التاريخ"، و"أول ختم"، و"أول نوتة موسيقية"، و"أول تعريفة جمركية"، في إشارة إلى الإرث الحضاري السوري القديم.
كما أهدى الشرع السيدة الأولى ميلانيا ترامب هدية خاصة، قبل أن يرد المزاح للرئيس الأمريكي قائلاً له مبتسماً: "وكم زوجة لديك أنت؟"، ليجيب ترامب: "حتى الآن واحدة".
