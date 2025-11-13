الخميس 2025-11-13 11:48 ص
 

مزاح وهدايا بين ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع يشعلان مواقع التواصل - فيديو

غا
دونالد ترامب و أحمد الشرع
 
الخميس، 13-11-2025 10:22 ص

الوكيل الإخباري-   أثار مقطع فيديو لتبادل الهدايا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تضمّن لحظات ودية ومزاحاً غير معتاد بين الزعيمين داخل البيت الأبيض.

وظهر ترامب في الفيديو وهو يستخدم عطراً من مجموعته الجديدة التي تحمل اسم "فيكتوري 47-45" لتعطير الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني، ثم مازحه أثناء رشه العطر: "هذا عطر رجالي.. هو أفضل عطر"، ثم التفت إلى الشيباني ورش له أيضاً.

اضافة اعلان


وخلال الموقف الطريف، قدّم ترامب زجاجة أخرى من العطر للشرع قائلاً: "القارورة الأخرى لزوجتك"، وسأله ضاحكاً: "كم عدد زوجاتك؟ واحدة؟"، ليرد الشرع مبتسماً: "واحدة فقط"، وسط تبادل الضحكات بين الجانبين.


وفي المقابل، قدّم الرئيس السوري الانتقالي مجموعة من الهدايا الرمزية لترامب، تضمنت "أول أبجدية في التاريخ"، و"أول ختم"، و"أول نوتة موسيقية"، و"أول تعريفة جمركية"، في إشارة إلى الإرث الحضاري السوري القديم.


كما أهدى الشرع السيدة الأولى ميلانيا ترامب هدية خاصة، قبل أن يرد المزاح للرئيس الأمريكي قائلاً له مبتسماً: "وكم زوجة لديك أنت؟"، ليجيب ترامب: "حتى الآن واحدة".

 

 

 

24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مدير الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يدعو إلى الحيطة والحذر خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

ف

فيديو الوكيل مدير المركز الوطني لمكافحة الأوبئة: الانفلونزا سريعة العدوى وننصح بالوقاية

قالت وزارة المياه والري/سلطة المياه ان حملات ضبط الاعتداءات من بداية العام الحالي وحتى بداية تشرين ثاني 2025 وفرت 31,5 مليون متر مكعب من خلال ضبط 68 بئر مخالف ، 11,519 خط مياه رئيسي و22 حفارة مخالفة ،

أخبار محلية المياه : حملة ضبط الاعتداءات توفر 31,5 مليون متر مكعب خلال 2025

المياه :ضبط حفارة مخالفة في معان تحفر بئر مخالف وحجزها

أخبار محلية المياه :ضبط حفارة مخالفة في معان تحفر بئر مخالف وحجزها

2

فن ومشاهير بدر الشعيبي يفاجئ جمهوره بزواجه الثالث ويشارك لحظات عقد القران - صورة

المعهد القضائي الأردني

أخبار محلية المعهد القضائي الأردني يحصد المرتبة الأولى عربيا بدرع التميز

سميرات يطلع على مشروعات شركة الانتشار الرقمي

أخبار محلية سميرات يطلع على مشروعات شركة الانتشار الرقمي

6

فن ومشاهير مي عز الدين وأحمد تيمور يتصدران الترند بسبب فارق العمر بينهما



 
 





الأكثر مشاهدة