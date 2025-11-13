فيديو لفتاة داخل المتحف الكبير يثير موجة غضب في مصر#سوشال_الوكيل #مصر #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/NzkzvemBZ7— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 13, 2025
