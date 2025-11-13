الوكيل الإخباري- أثارت فتاة مصرية في العشرينيات غضبًا واسعًا بعد نشرها فيديو على "تيك توك" تظهر فيه وهي تضع مساحيق تجميل على وجه تمثال داخل المتحف المصري الكبير. ورغم حذف المقطع، انتشرت نسخه على مواقع التواصل محققة أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار فتح تحقيق عاجل في الواقعة، وأُحيلت الفتاة إلى النيابة العامة المصرية بتهمة التعدي على تراث أثري.

#مصر #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/NzkzvemBZ7 فيديو لفتاة داخل المتحف الكبير يثير موجة غضب في مصر #سوشال_الوكيل November 13, 2025

