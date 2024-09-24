اختتام دورة صناعة المحتوى الرقمي في العقبة

الوكيل الإخباري- اختتمت هيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة العقبة، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية بعنوان "صناعة المحتوى الرقمي وإدارة منصات التواصل الاجتماعي"، شارك فيها 30 شابا وشابة واستمرت لمدة 3 أيام في مقر الهيئة.

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وقال محافظ العقبة خالد الحجاج خلال رعايته فعاليات تخريج الدورة، إن هذه الدورة تنسجم مع الرؤية الملكية السامية في تمكين وتأهيل الشباب في مجال الريادة الرقمية والمشاريع التقنية، خاصة مع اختيار العقبة لتكون مدينة ذكية ورقمية كنموذج رائد في المنطقة.



وأشار الى ضرورة تضافر الجهود لبناء قدرات الشباب ودعم مشاريعهم في مجال المعرفة التكنولوجية والرقمية، مؤكدا دعم محافظة العقبة المطلق لمنظومة التدريب والتأهيل النوعي بما يحقق رؤية وتطلعات المنطقة الخاصة.



من جهته، أوضح منسق الهيئة في العقبة عمر حربي العشوش، أن الدورة هدفت إلى تمكين وتطوير مهارات الشباب المهتمين في الصناعات الرقمية وإكسابهم المعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في عالم صناعة المحتوى الرقمي وتحقيق التأثير الإيجابي والفاعل على المنصات الاجتماعية.



وقال إن الهيئة أخذت على عاتقها تدريب الشباب ليكونوا جزءا حقيقيا فاعلا ومؤثرا وأن يستثمروا قدراتهم في التكنولوجيا الرقمية، بما ينعكس عليهم في توفير فرص عمل ورفد سوق العمل بأيد عاملة مؤهلة ومدربة.