الأربعاء 2025-09-24 11:36 ص
 

اختتام فعاليات دورة الدفاع عن النفس في اربد

وزارة الشباب
وزارة الشباب
 
الأربعاء، 24-09-2025 11:07 ص

الوكيل الإخباري-    اختتمت في مركز شباب دير أبي سعيد، أمس الثلاثاء، فعاليات دورة "الدفاع عن النفس" بمشاركة 25 شابًا ضمن الفئة العمرية 15-17 عاماً.

اضافة اعلان


وبحسب بيان المركز اليوم الأربعاء، هدفت الدورة إلى دعم الشباب واستثمار طاقاتهم وأوقاتهم من خلال تعزيز المحفزات على الإبداع والابتكار والتوجه للألعاب الفردية التي تتميز بها الرياضة الأردنية.


وتضمنت فعاليات الدورة، جلسة حوارية عن أهمية الرياضة في حياتنا اليومية وكيفية ممارسة تدريبات اللياقة البدنية بطريقة صحيحة .

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية : تحويل أجور العاملين في امتحان الثانوية العامة إلى البنوك

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يعود إلى أرض الوطن

مجلس النواب

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب: كلمة الملك تجسيد لمواقف الأردن الثابتة تجاه فلسطين

drg

أخبار الشركات تكريم بنك الإسكان لرعايته الماسية لحفل الخير 2025

ن

فن ومشاهير كاريس بشار تغيب عن تسلم جائزة بسبب مرض ابنها في أمستردام (فيديو)

تعبيرية

أسواق ومال الدولار يستقر بعد تعليقات حذرة حول التيسير النقدي

وزارة الشباب

أخبار محلية اختتام فعاليات دورة الدفاع عن النفس في اربد

لارلالا

فن ومشاهير "حالتها حرجة".. تعرض رحمة أحمد لأزمة صحية مفاجئة



 
 





الأكثر مشاهدة