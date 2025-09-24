اختتام فعاليات دورة الدفاع عن النفس في اربد

الوكيل الإخباري- اختتمت في مركز شباب دير أبي سعيد، أمس الثلاثاء، فعاليات دورة "الدفاع عن النفس" بمشاركة 25 شابًا ضمن الفئة العمرية 15-17 عاماً.

اضافة اعلان



وبحسب بيان المركز اليوم الأربعاء، هدفت الدورة إلى دعم الشباب واستثمار طاقاتهم وأوقاتهم من خلال تعزيز المحفزات على الإبداع والابتكار والتوجه للألعاب الفردية التي تتميز بها الرياضة الأردنية.