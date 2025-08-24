اختتام مشروع "هي تقود" لتعزيز تمكين الفتيات والنساء

06:46 م

الوكيل الإخباري- أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أهمية الشراكة مع منظمة "بلان إنترناشونال" في إطار مشروع "هي تقود"، الذي نُفذ خلال السنوات الماضية بهدف تمكين ودعم الفتيات والنساء في مختلف المجالات.





جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية بحفل اختتام المشروع، الذي نظمته المنظمة بالتعاون مع اللجنة وشركاء محليين وإقليميين.



وأشارت علي إلى أن الشراكة أسهمت في تمكين المجتمع المدني من تنفيذ برامج تراعي المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية، مؤكدة تقدير اللجنة للتعاون مع المنظمة في مجالات عدة، خاصة دعم شبكة مناهضة العنف ضد المرأة "شمعة" وتعزيز قدراتها.



وبيّنت أن "شمعة"، التي أسستها اللجنة عام 2008، تضم نحو 100 عضو من جهات رسمية وغير رسمية ومنظمات مجتمع مدني، وتعد من أوائل الشبكات المعنية بتوحيد جهود المؤسسات والأفراد في مجابهة العنف ضد المرأة وتحقيق حياة آمنة وصحية لها من خلال جهود وطنية في الوقاية والحماية والرعاية.



وأضافت أن الشبكة نفذت العام الماضي نحو 300 نشاط، وأسهمت في تعزيز التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني ومعالجة التحديات التي تحد من مشاركة المرأة في الحياة العامة.



وأكدت علي استمرار دعم اللجنة للشبكة عبر متابعة خطة عملها وتطويرها لتواكب المستجدات الوطنية، إضافة إلى إشراك الشباب من خلال "النواة الشبابية" التي أُسست عام 2019، بهدف بناء قدراتهم وتوعيتهم بقضايا المرأة وحقوقها.



وعلى هامش الحفل، بحثت علي مع أمينة سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، نتالي زعرور، مجالات التعاون وتبادل الخبرات في تمكين المرأة، بحضور المديرة القطرية لمنظمة "بلان إنترناشونال" في الأردن حميدة جهامة، والنائب رند الخزوز.



وقدمت زعرور عرضاً عن جهود الهيئة اللبنانية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2022 – 2030، التي تركز على تعزيز مشاركة النساء في مواقع صنع القرار، مشيرة إلى برامج توعية الشباب بقضايا العنف والتحرش الإلكتروني وزواج الأطفال.



كما أشارت خبيرة النوع الاجتماعي الإقليمية في "اليونيسف"، نايفة العموش، إلى جهود المكتب الإقليمي في تمكين الفتيات وفق نهج قائم على النوع الاجتماعي، من خلال إشراكهن في تصميم البرامج وتوفير منصات قيادية لتعزيز مهاراتهن، مبينة أن خطة المنظمة لعام 2025 تتضمن تخصيص 10 ملايين دولار لمبادرة "قوة الفتيات" لدعم التعليم الرقمي والمبادرات الصغيرة والصحة النفسية في المنطقة.



وتضمن الحفل عرض قصص نجاح من الأردن ولبنان ومصر، جسدت أثر المشروع في تعزيز مشاركة النساء والفتيات، إذ أطلق منذ عام 2021 كمنصة إقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودرب مئات المشاركين وأطلق مبادرات في التعليم والبيئة وحقوق المرأة، وأسهم في بناء شبكات للتشبيك وتبادل الخبرات.