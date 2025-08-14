اختتام معسكر النشاط الرياضي والبدني في مركز شباب حرثا

الوكيل الإخباري- اختتمت في مركز شباب حرثا اليوم الخميس، فعاليات معسكر، النشاط الرياضي والبدني، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2025، تحت شعار "عمّان عاصمة الشباب العربي 2025"، بمشاركة 25 شاباً من منتسبي المركز.

اضافة اعلان



وتضمن المعسكر الذي استمر مدة يومين، مجموعة من الألعاب الشعبية التي قدمها المدرب قصي الزعبي بهدف تعزيز اللياقة البدنية وتنمية المهارات الحركية، إلى جانب ورشات وجلسات وأنشطة لتنمية الروح الجماعية والتواصل الاجتماعي بين المشاركين، إضافة إلى أعمال تطوعية داخل المركز.



بدوره، أكد مدير شباب محافظة إربد الدكتور حمزة العقيلي، أهمية هذه المعسكرات في صقل شخصية الشباب وتمكينهم بدنياً وفكرياً، مشيداً بجهود الكوادر الشبابية في تنفيذ برامج نوعية تتماشى مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للشباب.