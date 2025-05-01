ارتفاع اعداد سياح البترا خلال نيسان بنسبة 42%

وشهدت أعداد الزوار الأجانب نموا كبيرا، إذ بلغ عددهم 50,840 زائرا، مقارنة بـ 30,799 زائرا في نيسان 2024، كما بلغ عدد الزوار الأردنيين 17,131 زائرا، من بينهم 4,424 زائرا ضمن برنامج "أردننا جنة"، فيما بلغ عدد الزوار العرب 3,722 زائرا.
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