الخميس 2025-05-01 08:47 م
 

ارتفاع اعداد سياح البترا خلال نيسان بنسبة 42%

مدينة البترا
البترا
 
الخميس، 01-05-2025 06:59 م
الوكيل الإخباري-   سجلت مدينة البترا الأثرية، انتعاشا ملحوظا في الحركة السياحية، إذ بلغ عدد زوارها في نيسان الماضي 74,346 سائحا، مقارنة بـ52,181 زائرًا في الفترة ذاتها من العام الماضي من مختلف الجنسيات، بنسبة زيادة بلغت 42%، وفقا لإحصاءات رسمية صادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.اضافة اعلان


وشهدت أعداد الزوار الأجانب نموا كبيرا، إذ بلغ عددهم 50,840 زائرا، مقارنة بـ 30,799 زائرا في نيسان 2024، كما بلغ عدد الزوار الأردنيين 17,131 زائرا، من بينهم 4,424 زائرا ضمن برنامج "أردننا جنة"، فيما بلغ عدد الزوار العرب 3,722 زائرا.
 
gnews

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