ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 3.41%

وعليه فقد بلغ الرقم القياسي لكميات الانتاج الصناعي لشهر أيلول من عام 2024 ما مقداره 89.83 نقطة مئوية مقابل 86.87 لنفس الفترة من عام 2023، كما سجل الرقم القياسي لكميات الانتاج الصناعي لشهر أيلول من عام 2024 ما مقداره 89.83 مقابل 90.89 مقارنة مع شهر آب الذي سبقه من نفس العام. وعلى المستوى التراكمي للتسعة أشهر الأولى من عام 2024 فقد بلغ الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي ما مقداره 87.63 مقابل 87.22 لنفس الفترة من عام 2023.
وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أيلول من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 نتيجة لارتفاع كميات انتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة 3.35% والتي تشكل أهميتهـا النسبية 88.7%، وارتفاع كميات انتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 7.46% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4%، وارتفاع كميات انتاج قطاع "الكهرباء" بنسبة 0.71% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9%.
وعلى مستوى القطاعات، وبمقارنة الرقم القياسي لشهر أيلول من عام 2024 مع شهر آب الذي سبقه من نفس العام، فقد ارتفعت كميات انتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة طفيفة بلغت 0.01% (أقل من نقطة مئوية واحدة) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7%. وانخفضت كميات انتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة (4.47%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4%. وانخفضت كميات انتاج قطاع "الكهرباء" بنسبة (14.63%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9%.
وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مع نفس الفترة من عام 2023، فقد انخفضت كميات انتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة (0.28%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7%. وارتفعت كميات إنتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 8.34% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4%، وكميات "إنتاج الكهرباء" بنسبة 5.41% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9%.
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