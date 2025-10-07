الأربعاء 2025-10-08 12:04 ص
 

الملك يعود إلى أرض الوطن

الثلاثاء، 07-10-2025 10:04 م
الوكيل الإخباري-  عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الثلاثاء، بعد زيارة عمل إلى السويد.اضافة اعلان
 
 
