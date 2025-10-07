الملك يعود إلى أرض الوطن

10:04 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/748999 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الثلاثاء، بعد زيارة عمل إلى السويد. اضافة اعلان



