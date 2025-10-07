الأربعاء 2025-10-08 12:03 ص
 

احتجاجا على غياب الشفافية .. جامعات أردنية تنسحب من تصنيف "التايمز"

الثلاثاء، 07-10-2025 10:15 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت الجامعة الأردنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، والجامعة الألمانية الأردنية، انسحابها رسميًا من تصنيف "التايمز" العالمي للجامعات، وذلك لاعتبارات تتعلق بآليات احتساب وتطبيق المعايير المعتمدة في التصنيف.اضافة اعلان


ويأتي هذا القرار في خطوة مماثلة لما أعلنته مؤخرًا العديد من الجامعات الإقليمية والدولية، من بينها الجامعة الأميركية في بيروت، وجامعة السوربون في فرنسا، وعدد من الجامعات الأميركية والأوروبية.
وبررت الجامعات الأردنية قرارها بمخاوف من التغيرات المستمرة في منهجية تصنيف "التايمز"، والممارسات التي تمس نزاهة وعدالة عملية التصنيف، بحسب ما جاء في البيان المشترك.

وأشارت الجامعات إلى أن إدخال نظام اشتراك مدفوع ضمن تصنيف الاستدامة لدى "التايمز"، يشكل عائقًا أمام التقييم العادل والشفاف، خصوصًا فيما يتعلق بقياس مدى مساهمة الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.

وأكدت المؤسسات الأكاديمية أن الإطار الحالي للتصنيف لا يعكس التزامها بالتمثيل الحقيقي لأدائها الأكاديمي والتنموي.
 
 
