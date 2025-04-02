الأربعاء 2025-04-02 12:14 م
 

ارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 9% عن العام 2024

دائرة مراقبة الشركات
دائرة مراقبة الشركات
 
الأربعاء، 02-04-2025 11:22 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفع عدد الشركات المسجلة خلال الربع الأول من العام الحالي لأكثر من 49 مليون دينار، حيث إنّ أعلى أنواع الشركات تسجيلا في العام 2025 كان ذات المسؤولية المحدودة.اضافة اعلان


وبلغ عدد الشركات المسجلة ذات المسؤولية المحدودة نحو 1292 شركة، ووفقا لتقرير الشركات الصادر عن دائرة مراقبة الشركات أن مجموع رؤوس الاموال المسجلة ارتفع خلال الربع الأول من العام بنسبه 9% مقارنة بذات الفترة من 2024

كما ارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 27% عن العام 2019.
 
gnews

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