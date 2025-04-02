ارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 9% عن العام 2024

وبلغ عدد الشركات المسجلة ذات المسؤولية المحدودة نحو 1292 شركة، ووفقا لتقرير الشركات الصادر عن دائرة مراقبة الشركات أن مجموع رؤوس الاموال المسجلة ارتفع خلال الربع الأول من العام بنسبه 9% مقارنة بذات الفترة من 2024
كما ارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 27% عن العام 2019.
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