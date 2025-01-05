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استحداث برنامج تعليمي لأمراض الدماغ بمستشفى الأميرة بسمة

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 05-01-2025 09:41 م

الوكيل الإخباري-   -قال استشاري الدماغ والأعصاب بمستشفى الأميرة بسمة الدكتور وليد بطيحة، إن المستشفى استحدث برنامجا تعليميا متخصصا في إعداد أطباء أكفياء بمجال أمراض الدماغ والأعصاب، وهو البرنامج الأول من نوعه والوحيد في مستشفيات وزارة الصحة.

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وقال بطيحة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن البرنامج يضم 6 أخصائيين دماغ، وأعصاب و6 مقيمين في برنامج تدريب يمتد لعدة سنوات، بهدف تعزيز الرعاية الصحية المتخصصة في هذا المجال الحساس.


وأوضح أن البرنامج سيزود الأطباء المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتشخيص وعلاج الأمراض العصبية المعقدة، وتعزيز القدرات الطبية في مجال أمراض الدماغ والأعصاب، وتطوير مهارات الأطباء في التشخيص والعلاج، و توفير فرص للبحث العلمي والتطوير، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الطب العصبي.
وأضاف، أن من ميزات البرنامج إدخال مناهج دراسية متقدمة ومعتمدة دوليًا، والتدريب العملي على أحدث التكنولوجيا الطبية، موضحًا أن " البرنامج سيكون نقطة انطلاق لتحسين الرعاية الصحية في مجال الطب العصبي.
وبين بطيحة أن المستشفى استحدث أيضا عيادة مختصة لعلاج المصابين بمرض التصلب اللويحي بمبنى العيادات الخارجية كل يوم خميس أسبوعيا؛ لتقديم الرعاية الصحية المتخصصة والخدمة المثلى للمرضى.

 
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