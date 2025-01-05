استحداث برنامج تعليمي لأمراض الدماغ بمستشفى الأميرة بسمة

الوكيل الإخباري- -قال استشاري الدماغ والأعصاب بمستشفى الأميرة بسمة الدكتور وليد بطيحة، إن المستشفى استحدث برنامجا تعليميا متخصصا في إعداد أطباء أكفياء بمجال أمراض الدماغ والأعصاب، وهو البرنامج الأول من نوعه والوحيد في مستشفيات وزارة الصحة.

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وقال بطيحة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن البرنامج يضم 6 أخصائيين دماغ، وأعصاب و6 مقيمين في برنامج تدريب يمتد لعدة سنوات، بهدف تعزيز الرعاية الصحية المتخصصة في هذا المجال الحساس.