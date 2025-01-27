استكمال دورات الإنعاش القلبي في مستشفى الطفيلة الحكومي

الوكيل الإخباري- نظم المركز التدريبي لدعم برامج الحياة في وزارة الصحة المرحلة الثانية من الدورات التدريبية المتخصصة في الإنعاش القلبي والرئوي، بهدف تطوير مهارات الكوادر الطبية والتمريضية والفنية للتعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة للحالات الوعائية الطارئة في مستشفى الطفيلة الحكومي.

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