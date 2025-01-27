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استكمال دورات الإنعاش القلبي في مستشفى الطفيلة الحكومي

مستشفى الطفيلة الحكومي
مستشفى الطفيلة الحكومي
الإثنين، 27-01-2025 04:50 م

الوكيل الإخباري-  نظم المركز التدريبي لدعم برامج الحياة في وزارة الصحة المرحلة الثانية من الدورات التدريبية المتخصصة في الإنعاش القلبي والرئوي، بهدف تطوير مهارات الكوادر الطبية والتمريضية والفنية للتعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة للحالات الوعائية الطارئة في مستشفى الطفيلة الحكومي.

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وبين مدير المستشفى، الدكتور حمزة الصقور، أن مختصين من الوزارة قدموا على مدار أسابيع حزمة من الدورات التدريبية التي استهدفت تحسين نوعية الخدمات الصحية، خاصة في قسم الطوارئ، لتمكين الكوادر الصحية من المهارات اللازمة، ما يسهم في رفع فرص النجاة لدى الحالات الطارئة، لافتًا إلى أن هذه الدورات شملت ما يقارب 90 بالمئة من مجموع العاملين في المستشفى البالغ عددهم 540 عاملاً ما بين طبيب وفني وممرض. 

 
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