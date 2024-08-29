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استمرار دوام أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية الجمعة

المؤسسة الاستهلاكية المدنية
المؤسسة الاستهلاكية المدنية
الخميس، 29-08-2024 10:38 ص
الوكيل الإخباري-   قرر المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة استمرار الدوام ليوم غد الجمعة في الأسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا.اضافة اعلان


وقال القضاة في بيان الخميس، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة. داعيا المواطنين للرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على صفحة الفيسبوك، للاطلاع على الأسواق التي ستباشر عملها الجمعة.

وحث القضاة المواطنين على الاستفادة من العروض والتخفيضات المعلن عنها سابقا، التي تشمل أكثر من 500 سلعة غذائية وغير غذائية والتي تنتهي مساء يوم الثلاثاء الثالث من أيلول المقبل.

وبين القضاة أن خدمة التوصيل المنزلي مستمرة ليوم الجامعة في العاصمة، وبإمكان المستهلكين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، عبر الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على أندرويد و IOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).
 
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