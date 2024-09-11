اعلان النتائج الأولية للقائمة العامة - أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت رئيسة لجنة الدائرة الانتخابية العامة لانتخابات مجلس النواب العشرين، فداء الحمود، عن النتائج الأولية للقوائم الحزبية البالغة 25 في الدائرة العامة، شملت 697 مترشحة ومترشحًا، ضمن 41 مقعدا.

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