اعلان النتائج الأولية للقائمة العامة - أسماء

جبهة العمل الإسلامي
1. أحمد إبراهيم عبدالعزيز القطاونة
2. محمد خليل محمد عقل
3. حياة حسين علي مسيمي
4. ناصر سلامة عقلة نواصرة
5. مالك عبدالله علي الطهراوي
6. ديما محمد طارق عبدالرحيم طهبوب
7. معتز علي سالم الهروط
8.وسام محمد عبدالغني الربيحات
9.هدى حسين محمد عتوم
10. خضر هليل بني خالد
11. سالم علي محمود أبو دولة
12. حامد خليل رشيد الرحامنة
13. إبراهيم صالح هلال الحميدي
14. رائد طاهر حمدان القطامين
15. نور حسني أحمد أبو غوش
16. باسم مرشد صالح الروابدة
17. فتحي يوسف سلمان البوات
حزب الميثاق الوطني
1. أحمد محمد على الصفدي
2. مازن تركي سعود القاضي
3. تمارة يعقوب عادل ناصر الدين
الحزب الوطني الإسلامي
1. مصطفى صالح مصطفى العماوي
2. جميل أحمد محمد الدهيسات
3. هالة يوسف محمود الجراح.
حزب إرادة
1. دينا عوني محمد البشير
2. خميس حسين خليل عطية
3. حمود ابراهيم أحمد الزواهرة
الاتحاد الوطني
1. زهير محمد زهير الخشمان
2. أيمن عودة محمد البدادوة
حزب تقدم
1.مصطفى فؤاد محمد الخصاونة
2. بكر محمد عبدالغني الحيصة
قائمة الأرض المباركة
1. سليمان حويلة عيد الزبن
2. خالد محمد علي العقيلات
حزب العمال
1. محمد أحمد علي الجراح
2. قاسم عبدالله محمد القباعي
تحالف نماء والعمل
1. معتز محمد موسى أبو رمان
2. علي سليمان محمد الغزاوي
حزب عزم
1. أيمن محمود عبدالله أبو هنية
2. هدى ابراهيم نصار نفاع
وأشارت الحمود إلى أن المقاعد المخصصة للمسيحيين حصلت عليه رند جهاد فؤاد الخزوز في حزب تقدم، والثاني جهاد عبدالمجيد خميس عبوي حزب الاتحاد الوطني.
وحصل على المقعد الشركسي محمد فخري شكري كتاو من حزب الميثاق
عدد أصوات الأحزاب والتحالفات
حزب الاتحاد الوطني 66 ألف و227 صوتا.
البناء الوطني على 26090 صوتا.
تحالف البناء والعمل 37068 صوتا.
تحالف نماء والعمل 45859 صوتا.
حزب التنمية الوطني 27909 أصوات.
التحالف القومي الديمقراطي الأردني 17939 أصوات.
حزب تقدم 61199 أصوات.
حزب الميثاق 93680 صوتا.
حزب الوطني الإسلامي 87519 صوتا.
حزب المستقبل والحياة الأردني 26091 صوتا.
تحالف قائمة النهوض 12354 صوتا.
قائمة النهج الجديد 17622 صوتا.
وحزب العمال 50142 صوتا.
قائمة الأرض المباركة 50244 صوتا.
حزب العدالة والإصلاح 20023 صوتا.
تحالف الوحدويون والوطني الدستوري 14239 أصوات.
جبهة العمل الإسلامي 464350 صوتا.
حزب عزم 41891 صوتا.
الشورى الأردني 11968 صوتا.
حزب رؤية 26 ألف صوتا.
حزب إرادة 75121 صوتا.
طريقنا - الحزب الشيوعي الأردني 38633 صوتا.
حزب النهضة والعمال الديمقراطي 8333 صوتا.
تحالف التيار الديمقراطي 23515 صوتا.
تحالف الوفاء الوطني 34076 صوتا.
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