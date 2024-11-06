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اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
ترخيص السواقين والمركبات
الأربعاء، 06-11-2024 08:08 م

الوكيل الإخباري-    تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، يوم غدٍ الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل بمدينة إربد ولواء المزار الشمالي، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد داخل مدينة الحسن للشباب، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين و مركباتهم في مدينة اربد.


وتأتي تلك الخدمة لإدارة الترخيص للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم، وتتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.


كما تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية المزار الشمالي، غدًا الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".
وقال رئيس بلدية المزار الشمالي محمد الشرمان، إن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة مبنى منطقة جحفية التابعة للبلدية، من الساعة 8 صباحاً وحتى الثانية ظهرا، لتقديم خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.

 
gnews

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