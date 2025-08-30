اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

08:46 م

الوكيل الإخباري- للطلب المتزايد على طرح ارقام ثلاثية ترميز واحد للبيع المباشر ، تعلن ادارة ترخيص السواقين والمركبات عن طرح 316 رقم من الارقام الثلاثية ترميز واحد والتي كان مقرر بيعها بالمزاد العلني للبيع المباشر من خلال البوابة الالكترونية وهي تشكل ما نسبته 35% من الارقام الثلاثية من ترميز واحد ، البيع سيبدأ يوم الاحد الموافق 31/8/2025م في تمام الساعة الخامسة مساءً من خلال البوابة الالكترونية لادارة ترخيص السواقين والمركبات اضافة اعلان





يمكن الدخول على البوابة من خلال الرابط https://eservices.dvld.gov.jo