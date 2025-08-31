3 إعدادات تستنزف بطارية هاتفك الآيفون.. عليكَ تعطيلها

الوكيل الإخباري- رغم تطور هواتف "آيفون" ونظام التشغيل الأحدث iOS 26، لا تزال مشكلة استنزاف البطارية تؤرق المستخدمين، حيث تقف بعض الإعدادات المفعّلة مسبقًا وراء تدهور عمر البطارية بشكل يومي، حتى دون استخدام مكثف للهاتف.

اضافة اعلان



وبحسب تقرير نشره موقع "توماس جايد" المتخصص في شؤون التقنية، فإن تعطيل عدد من الميزات البصرية والتفاعلية يمكن أن يحسّن أداء البطارية بشكل ملحوظ، دون الحاجة لاستخدام وضع الطاقة المنخفضة بشكل دائم أو إبقاء الهاتف موصولًا بالشاحن طوال اليوم.



وفيما يلي أبرز 3 إعدادات ينصح الخبراء بتعطيلها:



1. تقليل الحركة والمؤثرات البصرية

الرسوم المتحركة والخلفيات الديناميكية وتأثيرات الانتقال بين التطبيقات تستهلك قدرة المعالجة وتؤدي إلى استنزاف طاقة البطارية.

🔹 طريقة التعطيل:

اذهب إلى "الإعدادات" > "إمكانية الوصول" > "الحركة"، وفعّل خيار "تقليل الحركة".



2. أدوات شاشة القفل

تعمل أدوات شاشة القفل على تحديث البيانات باستمرار من خلال التطبيقات في الخلفية، مما يستهلك البطارية على مدار اليوم.

🔹 طريقة التعطيل:

اضغط مطولًا على شاشة القفل، ثم اختر تخصيص، وامسح الأدوات بالنقر على زر الحذف بجانب كل واحدة، أو اختر ملف قفل خالٍ من الأدوات.



3. ردود الفعل اللمسية للوحة المفاتيح

إحدى الميزات الحديثة التي تُفعّل الاهتزاز مع كل ضغطة زر على لوحة المفاتيح، ما يؤدي إلى استهلاك غير ضروري للطاقة.

🔹 طريقة التعطيل:

انتقل إلى "الإعدادات" > "الأصوات واللمس" > "ردود فعل لوحة المفاتيح"، ثم أوقف تشغيل خيار "اللمس".



⚠️ ملاحظة مهمة

من المفيد أيضًا مراقبة حالة البطارية من خلال "الإعدادات" > "البطارية" > "حالة البطارية والشحن"، لمعرفة السعة القصوى المتبقية. وإذا انخفضت عن 80%، يُنصح باستبدال البطارية للحفاظ على أداء الجهاز.



ويتيح القسم نفسه للمستخدمين الاطلاع على التطبيقات الأكثر استهلاكًا للطاقة، لتحديد العوامل الأخرى التي قد تساهم في استنزاف البطارية بشكل غير متوقع.