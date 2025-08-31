البريزات رئيسا لكتلة"تقدم" النيابية بالتوافق

وبحث الاجتماع آلية عمل الكتلة في الدورة البرلمانية المقبلة، وأهمية تفعيل دور الكتل والائتلافات النيابية تحت القبة.
وأكد البريزات أن الكتلة ستشهد تواصلًا مستمرًا وحراكًا نشطًا خلال الدورة العادية المقبلة، بما يعكس الدور المباشر للعمل الكتلوي والحزبي، مشددًا على ضرورة العمل بروح الفريق في الدورين التشريعي والرقابي، بما يخدم مصلحة الوطن.
