88 شهيدا في قطاع غزة خلال يوم

بذلك ارتفعت أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 63 ألفا و459 شهيدا و160 ألفا و256 جريحا.
-
أخبار متعلقة
-
الجامعة العربية تدعو لدعم اجتماعي وإنساني طارئ لفلسطين
-
7 شهداء جراء التجويع في غزة خلال يوم
-
عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى
-
بن غفير يخطط لمعاقبة المشاركين بأسطول غزة
-
77 شهيدا في غزة بينهم 19 من منتظري المساعدات
-
شهيدان وإصابات بقصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في غزة
-
إسبانيا تقدم خطة للاتحاد الأوروبي لوقف الحرب في غزة
-
76 شهيدا بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة