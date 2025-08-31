88 شهيدا في قطاع غزة خلال يوم

01:56 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت 88 شهيدا و421 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية. اضافة اعلان





بذلك ارتفعت أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 63 ألفا و459 شهيدا و160 ألفا و256 جريحا.