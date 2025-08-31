كيف تحمي نفسك وبياناتك على الإنترنت؟

1. ✅ فعّل برنامج مكافحة الفيروسات وتحقق منه بانتظام
اتركه يعمل في الخلفية وراقب الرمز:
أخضر = كل شيء سليم
أصفر/أحمر = اتبع التعليمات لإصلاح المشكلة
2. 📱 تعرف على أدوات الأمان في أجهزتك
مثل: "تحديد موقع الهاتف" عند الفقدان
لا يكفي تفعيلها، بل تدرّب على استخدامها مسبقًا
3. 🧠 استخدم كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب
لا تُكرر نفس كلمة المرور في أكثر من موقع
استخدم مدير كلمات مرور ليساعدك في التنظيم
4. 🔐 فعّل المصادقة الثنائية (2FA)
تضيف طبقة حماية إضافية فوق كلمة المرور
مهمة جدًا في الحسابات المالية أو التي تحوي معلومات حساسة
5. 📧 قسّم استخدام بريدك الإلكتروني
استخدم بريدًا منفصلًا لكل غرض:
للعمل، للتواصل الاجتماعي، للتسوّق… إلخ
يساعدك ذلك على كشف الرسائل الاحتيالية بسهولة
💡 الخلاصة:
بخطوات بسيطة وبدون تعقيد، يمكنك استعادة السيطرة على خصوصيتك وتقليل خطر الاختراق. استخدم الأدوات المتاحة، وابقَ واعيًا دائمًا لأي محاولة خداع أو اختراق.
