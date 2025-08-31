الجمارك: تمديد السماح بالتخليص على السجائر الإلكترونية وسوائلها المخزنة في المملكة لمدة شهر

وأضافت الجمارك الأردنية أن قرار التمديد شمل المواد المدخلة من السجائر الإلكترونية وسوائلها والضبوطات والقضايا الجمركية التي نظمت قبل تاريخ 1/ 11/ 2024 والتي يرغب أصحاب العلاقة بتسويتها والمصالحة عليها وفق النسبة المئوية للضريبة على النظام القديم ولمدة شهر فقط.
وتؤكد الجمارك الأردنية أهمية ودور القرار في التخفيف على المواطنين والتجار وتهيب بضرورة الاستفادة من القرار الذي يهدف للتخفيف عنهم وتسوية أوضاعهم الجمركية وبما يحقق مصلحتهم المالية قبل انقضاء المده الممنوحة لهم.
-
أخبار متعلقة
-
مذكرة تفاهم بين "الهاشمية" و"مكافحة الأوبئة" لتعزيز التعاون
-
"اليرموك"تحقق المركز الأول أردنيا والثاني عربيا بمسابقة تحليل البيانات
-
استهلاك الكهرباء في الأردن يرتفع 27% خلال 4 سنوات
-
مدير مستشفى اليرموك: ألف مراجع يوميا ومشاريع توسعة لتعزيز الخدمات
-
وزير العمل يُعلن تفاصيل إعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل
-
عشيرة ابو سويلم تصدر بيانا حول جريمة قتل النائب الاسبق ونجله
-
جائزة الحسن للشباب تختتم مخيم وزارة التربية الفضي والذهبي "ذكور"
-
فلكي أردني: طلوع نجم سهيل يبشر بانكسار حر الصيف وسقوط أمطار رعدية