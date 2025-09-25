اعلان صادر عن السفارة الأردنية في القاهرة

الوكيل الإخباري- أكّدت السفارة الأردنية في القاهرة أن المنح الدراسية المقدّمة للطلبة الأردنيين للدراسة في الجامعات المصرية في مستوى درجة البكالوريوس محصورة بوزارة التعليم العالي الأردنية، وضمن أسس ومعايير تنافسية وشروط ومدد زمنية معلنة بكل وضوح.

وقالت السفارة، عبر حسابها عبر منصة (إكس)، إنّ ما يتردد كل فترة من توفّر منح دراسية لدى الملحقية الثقافية أو السفارة الأردنية في القاهرة "غير صحيح"، مؤكدةً أن المنح التي يحصل عليها طلبة أردنيون للدراسة في الجامعات المصرية هي ضمن إطار التبادل الثقافي المنوط بوزارتي التعليم العالي في كل من الأردن ومصر.



وشددت على أن التقدّم للمنح والحصول عليها في الجامعات المصرية لا يتم عبر السفارة الأردنية ولا الملحقية الثقافية فيها، بل من خلال وزارة التعليم العالي في المملكة، ضمن إعلان تنافسي وشروط تقديم تحددها الوزارة.



ودعت السفارة الطلبة الأردنيين الراغبين بالدراسة في الجامعات المصرية وذويهم لضرورة الالتزام بنظام وتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية والمعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية بالنسبة للمعدل المطلوب لدراسة التخصصات والجامعات المعترف بها لدى الوزارة، وضمن شروط التقديم والتقييم والمعادلة المعتمدة لدى الجامعات المصرية والمعلنة على الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية لشؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية.