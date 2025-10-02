تعرّض لأزمة صحية مُفاجئة.. نقل نجم "باب الحارة" إلى المستشفى - صورة

"تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للزميل الفنان القدير زيناتي قدسية... معافى يا رب".
ويُعد قدسية، من مواليد حيفا عام 1948، أحد أبرز روّاد مسرح المونودراما، وارتبط اسمه بتجربة فنية رائدة برفقة الكاتب الراحل ممدوح عدوان في الثمانينيات، حيث قدّما معاً أعمالًا مسرحية ذات طابع فكري خاص.
شارك الفنان في عدد من الأعمال الدرامية، من أبرزها: "باب الحارة 8" و**"هارون الرشيد"**، ويُعرف بمسيرته الطويلة والمميزة في المسرح السوري.
