الخميس 2025-10-02 02:24 م
 

تعرّض لأزمة صحية مُفاجئة.. نقل نجم "باب الحارة" إلى المستشفى - صورة

غاتى
تعبيرية
 
الخميس، 02-10-2025 12:45 م

الوكيل الإخباري-   نُقل الفنان السوري زيناتي قدسية إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، بحسب ما أعلنت نقابة الفنانين في سوريا – فرع دمشق عبر بيان مقتضب على "فيسبوك"، جاء فيه:
"تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للزميل الفنان القدير زيناتي قدسية... معافى يا رب".

اضافة اعلان


ويُعد قدسية، من مواليد حيفا عام 1948، أحد أبرز روّاد مسرح المونودراما، وارتبط اسمه بتجربة فنية رائدة برفقة الكاتب الراحل ممدوح عدوان في الثمانينيات، حيث قدّما معاً أعمالًا مسرحية ذات طابع فكري خاص.


شارك الفنان في عدد من الأعمال الدرامية، من أبرزها: "باب الحارة 8" و**"هارون الرشيد"**، ويُعرف بمسيرته الطويلة والمميزة في المسرح السوري.

 


لبنان 24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لا

فيديو منوع من أذكى الخدع البصرية لهذا المبنى: يبدو وكأنه يتحرك مع حركة الناس، لكنه في الحقيقة ثابت تماما

5

فيديو منوع أسرة ذكية لنقل المرضى في الصين دون عناء

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يهنئ الرئيس العراقي بالعيد الوطني لبلاده

للا

فيديو الوكيل آيباد فُقد داخل سيارة أجرة في عمّان – مناشدة للمساعدة

جامعة اليرموك

أخبار محلية أكاديمي من جامعة اليرموك يفوز بجائزة التميز بالدراسات الإسلامية في الشارقة

للا

فيديو الوكيل نائب رئيس جامعة آل البيت يوضح بشأن شكوى حول رسوم التسجيل بعد النقل من الجامعات

بر

تكنولوجيا ميزة جديدة طال انتظارها في سناب شات

نفذت وزارة المياه والري/سلطة المياه، من خلال وحدة الرقابة الداخلية، ومديرية الأحواض، ومديرية المشاغل المركزية، وبالتعاون مع شركة مياه الأردن "مياهنا"، ومديرية الأمن العام، وقوات الدرك، وقوات البادية ا

أخبار محلية المياه تضبط مزرعة في الموقر تعتدي على خط ناقل ١٦ انش وبيع صهاريج



 
 





الأكثر مشاهدة