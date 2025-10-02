الأمانة تصدر تعليمات لضبط المخالفات والاعتداءات على الحدائق والمتنزهات

11:16 ص

الوكيل الإخباري- أصدرت أمانة عمّان الكبرى تعليمات لضبط المخالفات والاعتداءات على الحدائق العامة والمتنزهات، والفضاءات الحضرية لسنة 2025.





وتضمنت التعليمات إعداد خطة تفتيش ومراقبة للحدائق العامة والمتنزهات، والفضاءات الحضرية ضمن حدود أمانة عمّان من قبل دائرة الزراعة أو دائرة المتنزهات ومكافحة التصحّر، يتم بموجبها توزيع فرق التفتيش على الحدائق لمراقبتها وضبط الاعتداءات عليها.



وشددت التعليمات على أنه يُحظر على أي شخص التسبب بإلحاق الضرر بالأعمال الجمالية، المتمثلة بالنوافير، والشلالات بكافة أنواعها، والنجيل، والبوابات، والمقاعد، وشبكات الري، وأعمدة ووحدات الإنارة، ونجيل الملاعب، والمظلات، إضافة إلى سلال النفايات وأية أعمال جمالية أخرى أو ما في حكمها تم تنفيذها من قبل الأمانة داخل الحدائق العامة، والمتنزهات، والفضاءات الحضرية التابعة لها.



وأوضحت التعليمات أنه في حال ورود شكوى من خلال إحدى وسائل الاتصال المتاحة من أحد المواطنين أو المقيمين أو الزوار، أو من أحد موظفي مناطق ودوائر الأمانة أو الإدارة العليا، يتم تبليغ فريق التفتيش الأقرب للموقع للتوجه إلى موقع حادثة الاعتداء وإجراء اللازم، من خلال ضبط الاعتداءات من قبل فريق مكوّن من موظفين اثنين أو أكثر، وبمرافقة الجهات الأمنية المختصة (الشرطة البيئية).



حيث يقوم فريق التفتيش بإبراز هويتهم الرسمية للمعتدي، ثم تحرير ضبط اعتداء وتعبئة المعلومات اللازمة ووصف المخالفة وفقًا للنموذج المخصص لذلك، إمّا ورقيًا أو إلكترونيًا، ويتم توقيع المعتدي وفريق التفتيش على نموذج ضبط الاعتداء "منظمو الضبط".



وأشارت التعليمات إلى قيام فريق التفتيش بحجز الأدوات المستخدمة في الاعتداء، وتحرير ضبط بها وفقًا للنموذج المخصص لذلك، إمّا ورقيًا أو إلكترونيًا، ولا تُستردّ إلا بعد صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة بعدم مسؤولية المعتدي عن المخالفة، ويتم تسليم المعتدي نسخة من الضبط أو تبليغه بذلك برسالة نصية.



وبيّنت أنه يتم تسليم نسخ ضبوطات الاعتداء كافة وتحويلها إلكترونيًا مع المضبوطات إلى الدائرة المختصة ليتم تحويلها إلى المحكمة حسب الأصول، حيث تودع هذه المضبوطات في مستودع الأدلة الجرمية "أمانات جرمية" التابع للمحكمة.



كما تقوم الدائرة المختصة بمخاطبة الحاكم الإداري لغايات إلزام المعتدي بإعادة الوضع إلى ما كان عليه، للاعتداءات التي تتطلب ذلك، حسب المادة (8) من النظام.



وأوضحت التعليمات أنه في حال فرار صاحب المركبة، يتم التعميم على المركبة حسب الأصول من خلال مديرية الأمن العام، بحيث لا يتم تجديد رخصة المركبة إلا بعد تصويب الوضع من قبل صاحبها من خلال مراجعة الأمانة.



ووضعت التعليمات شروطًا لتعيين مفتش الزراعة والحراج، إذ عليه أن يكون حاصلًا على مؤهل علمي (شهادة الثانوية العامة – ناجح) كحدّ أدنى، وأن يجتاز الدورات التدريبية المعتمدة، وهي: دورة مهارات الاتصال والتواصل، والتدريب المتخصص لشغل الوظيفة المتعلق بمهارات التفتيش الميداني، وكتابة التقارير، وتحرير ضبوطات الاعتداء، وفهم التشريعات الناظمة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.



وفيما يتعلق بواجبات مفتش الزراعة والحراج، حددتها التعليمات في الالتزام بالنزاهة والحياد في أداء مهامه، والالتزام بارتداء الزي أثناء تأدية مهامه، والمحافظة على نظافة ومظهر الزي، وأن يلتزم بالتشريعات الناظمة، وعدم التجاوز على حقوق المواطنين.



وحددت التعليمات المواصفات العامة للزي الرسمي لمفتشي الزراعة والحراج، والتي تشمل سترة مثبت عليها شعار الأمانة وشعار مديرية الزراعة والحراج، ويحمل بطاقة تعريفية توضح الاسم والمسمى الوظيفي.



وتتلخص مسؤوليات وواجبات الأمانة، بناءً على هذه التعليمات، في تأهيل مفتشي الزراعة والحراج وتدريبهم على المهام الميدانية والتعامل مع الجمهور، وعقد ورش عمل لتعريفهم بالتشريعات الناظمة ذات الصلة، ونشر التوعية بين المواطنين حول أهمية الحفاظ على الحدائق والمرافق العامة، وتوفير قنوات اتصال للإبلاغ عن حالات العبث أو الأضرار، وتشجيع التبليغ عن المخالفات، إضافةً إلى التأكيد على أهمية الزي الرسمي في تعزيز مصداقية مفتش الزراعة والحراج وحمايته من أي اعتداء أثناء تأدية مهامه.