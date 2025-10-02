زيلينسكي يلتقي القادة الأوروبيين في كوبنهاغن اليوم

وذكرت الحكومة الدنماركية أن زيلينسكي سيلقي كلمة أمام "المجموعة السياسية الأوروبية"، وهي تجمع يضم نحو 50 رئيس دولة وحكومة في أوروبا. كما سيعقد مؤتمرًا صحفيًا مع فريدريكسن.
