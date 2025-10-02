الخميس 2025-10-02 02:24 م
 

زيلينسكي يلتقي القادة الأوروبيين في كوبنهاغن اليوم

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
 
الوكيل الإخباري-   قالت رئيسة الوزراء الدنماركية، مته فريدريكسن، في بيان إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلتقي بالقادة الأوروبيين في كوبنهاغن، يوم الخميس.اضافة اعلان


وذكرت الحكومة الدنماركية أن زيلينسكي سيلقي كلمة أمام "المجموعة السياسية الأوروبية"، وهي تجمع يضم نحو 50 رئيس دولة وحكومة في أوروبا. كما سيعقد مؤتمرًا صحفيًا مع فريدريكسن.
 
 
