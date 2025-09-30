انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

وبحسب التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، تراجعت أسعار الذهب، ليصل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر طلبًا من قبل المواطنين إلى 77.50 دينارًا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 74.40 دينارًا لغايات الشراء.
كما سجلت أسعار بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14، لغايات الشراء من محالّ الصاغة، لتصل إلى 88.90 و68.60 و52.10 دينارًا على الترتيب.
