فيديو صادم.. معلم يعتدي على تلميذ بوحشية لاستخدامه الهاتف في الهند

الفيديو أظهر المعلم، فيريش هيريماث، وهو يصرخ في وجه الطالب لعدة دقائق قبل أن يطرحه أرضاً ويوجه له ركلات متكررة، وسط توسلات الطالب بالتوقف، دون أي رحمة.
الاعتداء أسفر عن إصابات واضحة في يد الطالب، بحسب تقارير ، ما دفع إدارة المدرسة إلى تقديم بلاغ رسمي، وبدأت الشرطة تحقيقاً عاجلاً، بينما فرّ المعلم من الموقع، ما استدعى إطلاق عملية بحث واسعة عنه.
الحادثة دفعت المسؤولين إلى زيارة المدرسة، فيما احتشد عدد من أولياء الأمور مطالبين بمحاسبة المعلم واتخاذ إجراءات صارمة، بينما أكدت وزيرة شؤون المرأة والطفل، لاكشمي هيبالكار، متابعتها للقضية وأمرت بإعداد تقرير رسمي فوري.
الحادثة تفتح مجدداً ملف العنف في المؤسسات التعليمية، وتُسلط الضوء على الحاجة لرقابة مشددة وبيئة تعليمية آمنة للأطفال.
FIR ಆಗಿದೆ #ಚಿತ್ರದುರ್ಗ #chitradurga pic.twitter.com/g4uGFiFtth
