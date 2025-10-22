فيديو صادم.. معلم يعتدي على تلميذ بوحشية لاستخدامه الهاتف في الهند

الوكيل الإخباري- أثار مقطع مصوّر من ولاية كارناتاكا الهندية غضباً واسعاً، بعدما وثّق اعتداءً عنيفاً من قِبل معلم لغة سنسكريتية على أحد طلابه داخل مدرسة، بعد أن استخدم الأخير هاتفه المحمول للاتصال بوالديه.

الفيديو أظهر المعلم، فيريش هيريماث، وهو يصرخ في وجه الطالب لعدة دقائق قبل أن يطرحه أرضاً ويوجه له ركلات متكررة، وسط توسلات الطالب بالتوقف، دون أي رحمة.



الاعتداء أسفر عن إصابات واضحة في يد الطالب، بحسب تقارير ، ما دفع إدارة المدرسة إلى تقديم بلاغ رسمي، وبدأت الشرطة تحقيقاً عاجلاً، بينما فرّ المعلم من الموقع، ما استدعى إطلاق عملية بحث واسعة عنه.



الحادثة دفعت المسؤولين إلى زيارة المدرسة، فيما احتشد عدد من أولياء الأمور مطالبين بمحاسبة المعلم واتخاذ إجراءات صارمة، بينما أكدت وزيرة شؤون المرأة والطفل، لاكشمي هيبالكار، متابعتها للقضية وأمرت بإعداد تقرير رسمي فوري.



الحادثة تفتح مجدداً ملف العنف في المؤسسات التعليمية، وتُسلط الضوء على الحاجة لرقابة مشددة وبيئة تعليمية آمنة للأطفال.



FIR ಆಗಿದೆ #chitradurga pic.twitter.com/g4uGFiFtth ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿದು ಕ್ರೌರ್ಯ ಮೆರೆದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ : ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ...!FIR ಆಗಿದೆ #ಚಿತ್ರದುರ್ಗ October 21, 2025