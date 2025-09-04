اعلان صادر عن جامعة آل البيت

الوكيل الإخباري- أعلنت عمادة شؤون الطلبة في جامعة آل البيت عن بدء تقديم طلبات التفوّق الفني في المجالات التالية: العزف على آلة موسيقية والغناء (لكلا الجنسين).



وذلك ابتداءً من صباح يوم الأحد الموافق 7/9/2025، ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 11/9/2025، في دائرة النشاط الثقافي والاجتماعي / قاعة النشاط الموسيقي، التابعة لعمادة شؤون الطلبة.



وعلى الطلبة الراغبين في التقدّم بطلبات التفوّق الفني، إحضار المستندات التالية:



صورة مصدَّقة عن هوية الأحوال المدنية.



صورة مصدَّقة عن كشف علامات الثانوية العامة.



شهادة تُثبت تفوّق الطالب فنيًا، سواء من المدرسة أو من أحد مراكز الشباب التابعة لوزارة الثقافة، ومصدَّقة حسب الأصول.



ثلاث صور شخصية حديثة للطالب.

