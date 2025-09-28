اعلان صادر عن جامعة اليرموك

الأحد 2025-09-28 07:31 ص
 

جامعة اليرموك

الأحد، 28-09-2025

الوكيل الإخباري-   اعلنت جامعة اليرموك عن تمديد التقدم بطلبات الالتحاق لمرحلة البكالوريوس للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة الاردنية أو ما يعادلها على البرنامج الموازي في الفصل الدراسي الأول من العام  الجامعي 2025/2026 وذلك حتى تاريخ يوم الخميس الموافق 02-10-2025 في بعض التخصصات.

لتقديم طلب الالتحاق بالجامعة ( انقر هنا )

 
 
